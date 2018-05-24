14:15 24.05.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Светлана Лобода стала мамой во второй раз - ФОТО

Известная украинская певица Светлана Лобода во второй раз обрела счастье материнства. На этот раз звезда произвела первенца в Лос-Анджелесе в клинике Седарс-Синай. 

Светлана Лобода стала мамой во второй раз - ФОТО

Об этом сообщается на Telegram-канале Super.ru.

Как отмечается, Светлана родила девочку весом 3 кг и ростом 48 см. По неофициальным источникам, мама и дочка чувствуют себя прекрасно и в ближайшие дни собираются вернуться домой.

Стоит добавить, что у Лободы уже есть дочь - семилетняя Ева, отцом которой является хореограф Андрей Царь. В свою очередь отцом второго ребенка Лободы является лидер группы Rammstein — Тилль Линдеманн, с которым она познакомилась летом прошлого года на фестивале "Жара" в Баку.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", популярная украинская исполнительница  Светлана Тарабарова готовится к самому важному событию всей своей жизни. Так, звезда уже совсем скоро впервые сможет ощутить счастье материнства.


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