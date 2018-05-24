Самойлову снова планируют отправить на Евровидение

Об этом информирует петиция на сайте change.org.

Автор обращения к Первому каналу и Владимиру Путину, Виктор Быков, предлагает дать Смойловой еще одну возможность. С этим согласился участник экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

По его мнению, чувствуется своеобразная незавершенность после конкурса в Лиссабоне, а певица переволновалась и не смогла продемонстрировать все, на что способна. Он добавил, что каждый может оступиться, поэтому нельзя ее откровенно гнобить. Певица также хочет получить еще один шанс, как заявляла до этого.

Манукян отметил, что если Самойловой дадут возможность выступить, она будет по-спортивному настойчивее. Как заявил участник совета, нужно, чтобы певица в финале с победным "Хрустальным микрофоном" в руках объявила, что следующее Евровидение будет в Севастополе. Там она проводила свой концерт в день финала Евровидения в Киеве.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", первая украинская победительница всемирного песенного конкурса Евровидение Руслана Лыжичко намерена вновь представить свою страну.