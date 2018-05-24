Британская певица Дуа Липа готовится выступить перед финалом Лиги Чемпионов - ФОТО

По предварительным сведениям, певица приехала в Киев, чтобы спеть перед финалом мужской Лиги Чемпионов УЕФА 2018. Также известно, что решающий матч самого престижного клубного турнира Европы состоится именно на НСК "Олимпийский".

В финале мужской Лиги Чемпионов Дуа Липа исполнит один из своих самых известных хитов "New Rules".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве на улице Крещатик в четверг, 24 мая, официально открыли городок "Фестиваль чемпионов". Тут же состоялась официальная церемония внесения кубков Лиги чемпионов УЕФА, которые сейчас находятся в городе. Открывая городок городской голова Виталий Кличко попросил у киевлян прощения за временные неудобства в связи с перекрытием главной улице столицы и пояснил, что это связано с тем, таковы требования УЕФА.