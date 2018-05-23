08:38 23.05.2018 | Культура | Новости
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Ушел из жизни известный писатель Филип Рот

Сегодня, 22 мая, на 86-м году жизни скончался известный американский писатель Филип Рот. Именно он является автором более 25 известных романов.

Ушел из жизни известный писатель Филип Рот

Печальная новость размещена на официальном сайте автора. Самый первый сборник с его рассказами был опубликован в 1959 году. В 1998 году писатель удостоился Пулитцеровской премии за роман Американская пастораль (1998).

Также Рот был претендентом на Нобелевскую премию по литературе, однако не получил ее. Филип Рот – лауреат международной Букеровской премии (2011), кроме того дважды получил американскую литературную премию ПЕН. В 2010 году ему вручили Национальную гуманитарную медаль США за особый вклад в гуманитарную науку.

К слову, Филип Рот родился 19 марта 1933 в городе Ньюарк штата Нью-Джерси. В 1954 году окончил Бакнеллский университет. В течение трех лет Рот преподавал литературу в Чикагском университете и занимался рецензированием кинофильмов и телепрограмм.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в возрасте 35 лет внезапно ушел из жизни известный британский актер театра, кино и телевидения Алекс Беккет. Что послужило причиной смерти в таком раннем возрасте артиста? В данный момент ведется расследование о возможных обстоятельствах кончине.


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