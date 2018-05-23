Ушел из жизни известный писатель Филип Рот

Печальная новость размещена на официальном сайте автора. Самый первый сборник с его рассказами был опубликован в 1959 году. В 1998 году писатель удостоился Пулитцеровской премии за роман Американская пастораль (1998).

Также Рот был претендентом на Нобелевскую премию по литературе, однако не получил ее. Филип Рот – лауреат международной Букеровской премии (2011), кроме того дважды получил американскую литературную премию ПЕН. В 2010 году ему вручили Национальную гуманитарную медаль США за особый вклад в гуманитарную науку.

К слову, Филип Рот родился 19 марта 1933 в городе Ньюарк штата Нью-Джерси. В 1954 году окончил Бакнеллский университет. В течение трех лет Рот преподавал литературу в Чикагском университете и занимался рецензированием кинофильмов и телепрограмм.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в возрасте 35 лет внезапно ушел из жизни известный британский актер театра, кино и телевидения Алекс Беккет. Что послужило причиной смерти в таком раннем возрасте артиста? В данный момент ведется расследование о возможных обстоятельствах кончине.