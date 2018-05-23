Стало известно, кто исполнит официальный гимн чемпионата мира

Об этом сообщает колумбийская радиостации W Radio.

Отмечается, что Смит вместе с американским исполнителем Ники Джем и певицей из Косово Эре Истрифи исполнит официальный гимн чемпионата мира-2018.

Известно, что актер уже встречался с Джем в Будапеште для внесения последних штрихов в песню. Творение знаменитого актера будет выпущено в ближайшую пятницу, 25 мая.

О вокальных способностях Смита известно немногое, но не исключено, что успешному актеру удастся затмить хиты Шакиры и Рики Мартина, с которыми до сих пор ассоциируются самые памятные моменты чемпионатов мира.

Уилл Смит активно следит за главными событиями в мире спорта. Известно, что американец в футболе предпочитает Рому, а в НБА поддерживает Филадельфию.

Добавим, чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", по состоянию на 17 мая билеты на чемпионат мира купили уже 5,2 тысячи болельщиков из Украины. Отметим, что в ФИФА не уточнили, в каких именно регионах Украины приобретались билеты, поэтому неизвестно, есть ли среди них заявки жителей аннексированного Россией Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.