Стало известно, кто исполнит официальный гимн чемпионата мира

Всемирноизвестный голливудский актер Уилл Смит выступит в неожиданном амплуа перед предстоящим чемпионатов мира в России.
Об этом сообщает колумбийская радиостации W Radio.
Отмечается, что Смит вместе с американским исполнителем Ники Джем и певицей из Косово Эре Истрифи исполнит официальный гимн чемпионата мира-2018.
Известно, что актер уже встречался с Джем в Будапеште для внесения последних штрихов в песню. Творение знаменитого актера будет выпущено в ближайшую пятницу, 25 мая.
О вокальных способностях Смита известно немногое, но не исключено, что успешному актеру удастся затмить хиты Шакиры и Рики Мартина, с которыми до сих пор ассоциируются самые памятные моменты чемпионатов мира.
Уилл Смит активно следит за главными событиями в мире спорта. Известно, что американец в футболе предпочитает Рому, а в НБА поддерживает Филадельфию.
Добавим, чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", по состоянию на 17 мая билеты на чемпионат мира купили уже 5,2 тысячи болельщиков из Украины. Отметим, что в ФИФА не уточнили, в каких именно регионах Украины приобретались билеты, поэтому неизвестно, есть ли среди них заявки жителей аннексированного Россией Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
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