Иво Бобул собрался в президенты Украины - ФОТО

При этом сам Бобул утверждает, что его народ поддержит в этом плане на 100%. Также певец заявил, что на посту президента уделит особое внимание сфере образования и медицины.

"Я решился на этот шаг, потому что вижу, страна, в которой мы живем, немножко идет не туда, куда нужно. Мы валимся в какую-то пропасть и не можем остановиться. Нужна команда. Команда у меня практически готова, программа готова", - сказал он.

Также Иво Бобул признался, что к нему неоднократно обращаются олигархи с предложением помочь, но он не хочет с ними работать. Кроме того, певец намерен в ближайшие время отправиться в США и поговорить президентом Дональдом Трампом, чтобы попросить у него помощи.

К слову, украинские пользователи соцсетей встретили новость о выдвижении народного артиста Украины в преизденты или скепсисом, или просто смехом и шутками.

"Я думал, новость о том, что Иво Бобул собрался в президенты - это шутка. Ан нет! В общем, всем доброго утра, прекрасного дня, яркого вечера и за одно - спокойной ночи", - пишет Леонид Щукин.

В свою очередь украинский дипломат Олег Волошин особо отметил, что, в отличие от других, за Бобулом не стоит американский магнта Джордж Сорос.

"Теперь Иво Бобул - новый кандидат в президенты. Вакарчуку следует напрячься, ведь электорат Бобула - это люди пенсионного возраста, которые дисциплинировано ходят на выборы. А у Вакарчука с этим проблемы. Если люди не включат мозг и не поймут, что президентом должен быть опытный политик с понятным новым курсом экономических реформ, тогда во втором туре выборов могут состояться не дебаты, а концерт", - отметил глава Института публичной политики и консалтинга ИНПОЛИТ Сергей Быков.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", популярная певиц Вера Брежнева считает, что будь она политиком, то ей было бы что сказать своим избирателям.