Умер известный российский режиссер-документалист - ФОТО

Как сообщает РИА "Новости", в последние годы Иванкин жил в Канаде, у него была жена и четверо детей. Что послужило причиной смерти пока неизвестно.

Отметим, что Александр снимал на тему истории российской внешней разведки. Кроме того, режиссер создал более 150 художественных и документальных картин, среди них "Карибский узел", "Бессмертная война", "Холодная политика", "Мост над бездной". Вместе с тем Иванкин снял цикл художественно-документальных фильмов "Поединки" о выдающихся советских и российских разведчиках. Проект создан в сотрудничестве со Службой, и за него в 2010 году режиссер был удостоен премии СВР России в области литературы и искусства.

"Десять блестящих кинолент, рассказывающих о легендах отечественной разведки, получили высокую оценку не только профессионалов-разведчиков, но и самой широкой общественности", — отмечают в пресс-бюро.

Всего Александр Иванкин снял более ста художественных и документальных картин и планировал к 2020 году заняться фильмом к столетию СВР России.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в возрасте 85 лет в Москве скончался известный российский режиссер Александр Аскольдов. О его кончине сообщила его жена, передает "Московский комсомолец". По словам вдовы режиссера, он умер в больнице.