17:50 22.05.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Руслана планирует снова участвовать в Евровидении

Первая украинская победительница всемирного песенного конкурса Евровидение Руслана Лыжичко намерена вновь представить свою страну.

Руслана планирует снова участвовать в Евровидении

Об этом сообщает Руслана, отвечая на вопросы украинских журналистов.

По словам звезды, это случится, когда настанет "идеальное время" для реализации ее новой идеи. Она заявила, что не станет скрывать своего желания второй раз поехать на конкурс и взять участие в батле, но еще не известно, когда и при каких обстоятельствах.

Певица отметила, что это будет уже не просто участие, а продвижение высокой цели путем музыки, с использованием музыки и благодаря самому конкурсу. Руслана планирует взять участие в конкурсе для популяризации путей чистой энергии, которые звучат в ее творчестве.

Лидер конкурса в 2004 подчеркнула, что для нее важно применят полностью все сцены для того, чтобы превращать мир в чистую энергию, делать известными ее чистые источники. Также Руслана добавила, что согласна присоединиться снова и стать участницей жюри Национального отбора.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", международный песенный конкурс Евровидение-2019, который благодаря победе Нетты Барзилай пройдет в Израиле, перенесли на новые даты.


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