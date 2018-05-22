Организаторы Евровидения-2019 перенесли дату проведения конкурса

Об этом сообщает Dni.ru.

Как отмечается, в 2019 году конкурс состоится либо в Тель-Авиве, либо в Иерусалиме. И если обычно Евровидение проходит в начале мая, то в этот раз организаторы конкурса объявили, что переносят его на другие даты. В частности, полуфиналы назначены на 21 и 23 мая, а финал состоится 25-го.

О причинах такого неожиданного решения Европейского вещательного союза пока не сообщается. Однако вероятной причиной таких изменений является то, что Израиль празднует в эти дни свои мероприятия. К примеру, страна-победитель 9 мая Израиль празднует День независимости, а 7 и 8 мая состоятся полуфиналы Лиги чемпионов УЕФА.

Кстати, Иерусалим уже принимал у себя Евровидение в 1979 и 1999-х годах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представитель нашей страны на песенном конкурсе Евровидение-2018 MELOVIN, впервые выступил на сцене масштабного шоу "Ліга зірок". Так, за кулисами молодой исполнитель признался, что на международном песенном конкурсе было много политики и соотвествующие выводы он уже для себя сделал.