MELOVIN рассказал о политике на Евровидении - ФОТО

Об этом артист поведал в интервью одному из телеканалов.

Отметим, что в грандиозном шоу, посвященного главному футбольному событию Европы, MELOVIN исполнил уже известный хит Under The Ladder. Так, после феерического выступления певец рассказал, что на конкурсе он максимально повзрослел и понял, что политике есть место на Евровидении. Однако, несмотря на это, финалист Евровидения безумно осталася доволен конкурсом.

"То количество меловинаторов, которые появились в Европе, то количество голосов и та поддержка – это просто невероятно", - заявил MELOVIN.

В то же время артист добавил, что в родной стране выступать намного круче и приятнее по сравнению с Лиссабоном. Ведь, как известно, в Португалии была конкуренция и много нервов, а в Украине все поддерживают, любят и конечно же верят в его творчество.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представлявший на "Евровидении-2018" Украину певец MELOVIN прокомментировал свой языковой конфуз, который произошел с ним во время общения с журналистами на песенном шоу.