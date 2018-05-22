11:39 22.05.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
100194678:labazovych

MELOVIN рассказал о политике на Евровидении - ФОТО

На днях украинский певец, представитель нашей страны на песенном конкурсе Евровидение-2018 MELOVIN, впервые выступил на сцене масштабного шоу "Ліга зірок". В частности, за кулисами молодой исполнитель признался, что на международном песенном конкурсе было много политики и соотвествующие выводы он уже для себя сделал.

MELOVIN рассказал о политике на Евровидении - ФОТО

Об этом артист поведал в интервью одному из телеканалов.

Отметим, что в грандиозном шоу, посвященного главному футбольному событию Европы, MELOVIN исполнил уже известный хит Under The Ladder. Так, после феерического выступления певец рассказал, что на конкурсе он максимально повзрослел и понял, что политике есть место на Евровидении. Однако, несмотря на это, финалист Евровидения безумно осталася доволен конкурсом.

"То количество меловинаторов, которые появились в Европе, то количество голосов и та поддержка – это просто невероятно", - заявил MELOVIN.

В то же время артист добавил, что в родной стране выступать намного круче и приятнее по сравнению с Лиссабоном. Ведь, как известно, в Португалии была конкуренция и много нервов, а в Украине все поддерживают, любят и конечно же верят в его творчество. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представлявший на "Евровидении-2018" Украину певец MELOVIN прокомментировал свой языковой конфуз, который произошел с ним во время общения с журналистами на песенном шоу.


Поделиться
Читайте также:
 
Наличный доллар во вторник потерял пять копеек Парубий призывает к переговорам между фракциями по созданию Антикоррупционного суда Как украинцам живется без популярных российских сайтов - ВИДЕО На Олимпийском установили почти две сотни бесконтактных терминалов - ФОТО
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив