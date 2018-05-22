Хью Грант решился на важный шах в своей жизни

Как известно, артист собирается узаконить отношения со своей 39-летней партнершей Анной Эберстейн, которая работает продюсером.

Заявление о вступлении в брак было подано в загс лондонского района Челси в выходные.

Кроме того, пара уже имеет троих общих детей. Последний появился на свет в марте этого года. Также у актера есть двое детей от бывшей секретарши, китаянки Тинглан Хонг.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", свадебная церемония, котороя прошла в Виндзорском замке, принца Гарри и актрисы Меган Маркл обошлась королевской семье примерно в 43 миллиона долларов.