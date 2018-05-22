09:58 22.05.2018 | Культура | Новости
100194665:nastya

Хью Грант решился на важный шах в своей жизни

Всемирноизвестный голливудский актер Хью Грант впервые за 57 лет женится. Об этом сообщает издание Sky News.

Хью Грант решился на важный шах в своей жизни

Как известно, артист собирается узаконить отношения со своей 39-летней партнершей Анной Эберстейн, которая работает продюсером.

Заявление о вступлении в брак было подано в загс лондонского района Челси в выходные.

Кроме того, пара уже имеет троих общих детей. Последний появился на свет в марте этого года. Также у актера есть двое детей от бывшей секретарши, китаянки Тинглан Хонг.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",  свадебная церемония, котороя прошла в Виндзорском замке, принца Гарри и актрисы Меган Маркл обошлась королевской семье примерно в 43 миллиона долларов.


Поделиться
Читайте также:

  • Совсем скоро, а именно, 19 мая, в Великобритании состоится одна из самых громких свадеб мира Принц Гарри и Меган Маркл. Так, сейчас приготовления к празднику идут полным ходом. Церемонию ждет как королевская семья, так и простые британцы, наблюдатели по всему миру.

  • В последнее время французский актер Жан Рено был на сьемках фильма "Последний шаг" на Закарпатье. Его пребывание в этом регионе вызвало настоящий фурор среди местных жителей. Так, перед отъездом Рено очень любезно попрощался с персоналом отеля и высказал много теплых слов в адрес местного общества,

  • 52-летний британский актер Хью Грант во второй раз стал отцом. Малыш родился еще в декабре, предположительно 29 числа, но рассказать об этом артист решил только три недели спустя. 
 
Церемония награждения победителей рейтинга народных предпочтений "Фавориты Успеха" В Йемене нанесли ракетный удар, есть пострадавшие Андрей Шевченко забил гол в прощальном матче Пирло - ФОТО В Борисполе семь человек отравились суррогатным алкоголем
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив