Беременная 70-летняя мексиканка может войти в Книгу рекордов - ФОТО

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Как утверждает женщина, врачи не могли поверить, что она находится в интересном положении. Предполагается, что у нее родится девочка.

Также сообщается, что у де ла Луc уже есть семеро детей. Ее взрослые отпрыски не слишком обрадовались новости о том, что у них будет братик или сестричка. Они считают, что мать слишком стара для родов.

Кстати, если роды пройдут успешно, мексиканка имеет шансы войти в Книгу Рекордов Гиннесса. На сегодняшний день старейшей матерью в мире считается испанка Мария Дель Кармен Боусада де Лара, которая в декабре 2006 году родила мальчиков-близнецов в возрасте 66 лет и 358 дней. Забеременеть ей удалось с помощью процедуры ЭКО. Де Лара умерла в возрасте 69 лет от рака яичников, оставив двухлетних детей Кристиана и Пау сиротами.

До испанки рекорд удерживала 66-летняя румынка Адриана Илиеску, которая родила в 2005 году в 66 лет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", популярная украинская исполнительница Светлана Тарабарова готовится к самому важному событию всей своей жизни. Так, звезда уже совсем скоро впервые сможет ощутить счастье материнства.