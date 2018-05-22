10:19 22.05.2018 | Культура | Новости
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Беременная 70-летняя мексиканка может войти в Книгу рекордов - ФОТО

Жительница Мексики Мария де ла Луз (Maria de la Luz) заявила, что она находится на шестом месяце беременности. По этому поводу она даже показала представителям СМИ снимки УЗИ, однако для установления рекорда беременность нужно сначала официально задокументировать.

Беременная 70-летняя мексиканка может войти в Книгу рекордов - ФОТО

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Как утверждает женщина, врачи не могли поверить, что она находится в интересном положении. Предполагается, что у нее родится девочка.

Также сообщается, что у де ла Луc уже есть семеро детей. Ее взрослые отпрыски не слишком обрадовались новости о том, что у них будет братик или сестричка. Они считают, что мать слишком стара для родов.

Кстати, если роды пройдут успешно, мексиканка имеет шансы войти в Книгу Рекордов Гиннесса. На сегодняшний день старейшей матерью в мире считается испанка Мария Дель Кармен Боусада де Лара, которая в декабре 2006 году родила мальчиков-близнецов в возрасте 66 лет и 358 дней. Забеременеть ей удалось с помощью процедуры ЭКО. Де Лара умерла в возрасте 69 лет от рака яичников, оставив двухлетних детей Кристиана и Пау сиротами.

До испанки рекорд удерживала 66-летняя румынка Адриана Илиеску, которая родила в 2005 году в 66 лет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", популярная украинская исполнительница Светлана Тарабарова готовится к самому важному событию всей своей жизни. Так, звезда уже совсем скоро впервые сможет ощутить  счастье материнства.


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