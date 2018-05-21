Все концерты отменены: в Одессе Козловского хотят наказать за поездку в РФ - ВИДЕО

Известный украинский певец Виталий Козловский после выступления в Москве на 9 мая заметно подвергся критике не только со стороны украинской публики, но и от своих колег. Так, на этот раз активисты из Одессы призвали отменить концерт Заслуженного артиста Украины, который должен состоятся в ближайшие время.
Об этом сообщает "Думская".
Сообщается, что областная ячейка организации "Всеукраинская люстрация" обратилась к руководителю ГУНП в Одесской области Дмитрию Головину, начальнику областного УСБУ Александру Довженко и губернатору Максиму Степанову с требованием отменить концерт артиста, который запланирован на 25 июня.
"Развлекательные мероприятия с участием таких лиц, как Виталий Козловский, являются категорически недопустимыми в Одессе, особенно, если учесть, что уже пятый год идет российско-украинская война", - заявили активисты.
Как сообщили звезды украинской эстрады, Козловский за выступление на таком мероприятии артист мог получить от 5 до 7 тысяч долларов. Также представители шоу-бизнеса анонимно рассказали, что артист мог выступать и бесплатно. Возможно, исполнитель хотел наладить отношения с российскими продюсерами и получить такую же известность, как, к примеру, Лобода или Лорак, которые уже давно фактически живут в России и кормятся там.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине пользователи Сети возмутительно обсуждают известие о том, что заслуженный артист Украины Виталий Козловский выступил 9 мая 2018 года на концерте в России. По этому поводу, депутаты Львовского областного совета приняли обращение к президенту Украины о лишении звания "Заслуженного артиста Украины".
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