16:31 21.05.2018 | Культура | Новости
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Ушел из жизни известный советский режиссер

В возрасте 85 лет в Москве скончался известный российский режиссер Александр Аскольдов.

Ушел из жизни известный советский режиссер

О его кончине сообщила его жена, передает "Московский комсомолец". По словам вдовы режиссера, он умер в больнице. 

Как отмечается, мировую известность Аскольдову принес фильм "Комиссар", снятый в качестве его дипломной работы на Высших режиссерских курсах. В течение 20 лет этот фильм был запрещен к показу, а самого режиссера подвергли гонениям и уволили с киностудии по причине "профнепригодности".

В 1980-х годах "Комиссар" завоевал международное призвание: картина получила "Серебряного медведя" в Берлине, а также была номинирована на Оскар. В последние годы Александр Аскольдов преподавал в европейских киношколах, в том числе в Германии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", защитника и капитана футбольного клуба "Фиорентина" Давиде Астори нашли мертвым в гостиничном номере. 


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