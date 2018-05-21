Ушел из жизни известный советский режиссер

В возрасте 85 лет в Москве скончался известный российский режиссер Александр Аскольдов.
О его кончине сообщила его жена, передает "Московский комсомолец". По словам вдовы режиссера, он умер в больнице.
Как отмечается, мировую известность Аскольдову принес фильм "Комиссар", снятый в качестве его дипломной работы на Высших режиссерских курсах. В течение 20 лет этот фильм был запрещен к показу, а самого режиссера подвергли гонениям и уволили с киностудии по причине "профнепригодности".
В 1980-х годах "Комиссар" завоевал международное призвание: картина получила "Серебряного медведя" в Берлине, а также была номинирована на Оскар. В последние годы Александр Аскольдов преподавал в европейских киношколах, в том числе в Германии.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", защитника и капитана футбольного клуба "Фиорентина" Давиде Астори нашли мертвым в гостиничном номере.
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