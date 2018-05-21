13:32 21.05.2018 | Культура | Новости
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Стали известны победители премии Billboard Music Awards-2018 - ФОТО

На днях в Лос-Анджелесе состоялась 45-я ежегодная церемония вручения премий American Music Awards 2017. Так, престижные награды получили многие из исполнителей, которые в течение года удивляли своими зажигательными и лирическими хитами.

Стали известны победители премии Billboard Music Awards-2018 - ФОТО

Об этом свидетельствуют данные на сайте Billboard Music Awards.

Как отмечается, в 2018 году лидерами по количеству номинаций стали рэпер Кендрик Ламар и британский певец Эд Ширан. В частности, каждый их них боролся за победу в 15 категориях.

При этом ведущей премии в текущем году была популярная исполнительница Келли Кларксон. 

К слову, победителями премии Billboard Music Awards – 2018 стали:

- Икона премии: Джанет Джексон

- Лучший исполнитель: Эд Ширан

- Лучший онлайн исполнитель: Кендрик Ламар

- Лучшая группа: Imagine Drаgons

- Лучшая исполнительница: Тейлор Свифт

- Открытие года: Khalid

- Лучший альбом Billboard 200: DAMN – Кендрик Ламар

- Лучшая песня чарта Hot 100: Despacito (Remix)

- Лучшая танцевальная песня: Something Just Like This – Coldplay

- Лучшая рок-песня: Imagine Dragons - Believer

- Лучший рэп-трек: Rockstar - Post Malone  ft. 21 Savage

- Саундтрек-альбом года: Моана

- Лучший рок-альбом – Evolve – Imagine Dragons

- Особое достижение в чартах: Камила Кабельо

Billboard Music Award — музыкальная премия, вручаемая американским музыкальным печатным изданием Billboard за выдающиеся достижения артистов в музыкальных чартах и при коммерческом продвижении их творчества. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", британский 27-летний поп-музыкант и актёр  Эд Ширан выпустил клип на песню Happier из альбома Divide, который растрогал зрителей необычным романтическим сюжетом. 


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