Стали известны победители премии Billboard Music Awards-2018 - ФОТО

На днях в Лос-Анджелесе состоялась 45-я ежегодная церемония вручения премий American Music Awards 2017. Так, престижные награды получили многие из исполнителей, которые в течение года удивляли своими зажигательными и лирическими хитами.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Billboard Music Awards.
Как отмечается, в 2018 году лидерами по количеству номинаций стали рэпер Кендрик Ламар и британский певец Эд Ширан. В частности, каждый их них боролся за победу в 15 категориях.
При этом ведущей премии в текущем году была популярная исполнительница Келли Кларксон.
К слову, победителями премии Billboard Music Awards – 2018 стали:
- Икона премии: Джанет Джексон
- Лучший исполнитель: Эд Ширан
- Лучший онлайн исполнитель: Кендрик Ламар
- Лучшая группа: Imagine Drаgons
- Лучшая исполнительница: Тейлор Свифт
- Открытие года: Khalid
- Лучший альбом Billboard 200: DAMN – Кендрик Ламар
- Лучшая песня чарта Hot 100: Despacito (Remix)
- Лучшая танцевальная песня: Something Just Like This – Coldplay
- Лучшая рок-песня: Imagine Dragons - Believer
- Лучший рэп-трек: Rockstar - Post Malone ft. 21 Savage
- Саундтрек-альбом года: Моана
- Лучший рок-альбом – Evolve – Imagine Dragons
- Особое достижение в чартах: Камила Кабельо
Billboard Music Award — музыкальная премия, вручаемая американским музыкальным печатным изданием Billboard за выдающиеся достижения артистов в музыкальных чартах и при коммерческом продвижении их творчества.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", британский 27-летний поп-музыкант и актёр Эд Ширан выпустил клип на песню Happier из альбома Divide, который растрогал зрителей необычным романтическим сюжетом.
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО
Порошенко посетил праздничные богослужения и поздравил украинцев с Пасхой
Весна пришла: как в Киеве справляются со снежным коллапсом
Масленица-2018: как жители и гости столицы провели невероятный фестиваль блинов