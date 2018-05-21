Названа стоимость королевской свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Об этом сообщает портал BriedBook.

По предварительным сведениям, большая часть денег свадебного бюджета была потрачена на охрану. Так, услуги организаторов свадьбы обошлись в около 150 тысяч долларов.

К примеру, на музыкантов потратили больше 400 тысяч долларов, работу флористов оценили в 150 тысяч, фотографов и операторов — 23 тысячи долларов. А то же время представители СМИ подсчитали, что на угощение гостей потратили 385 тысяч долларов. Отдельно рассчитывалась стоимость свадебного торта — больше 65 тысяч долларов.

Кстати, платье Меган Маркл заказала у британского дизайнерского дома Ralph&Russo, которое вместе с макияжем и прической стоило около 445 000 долларов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", один из самых завидных женихов мире - сын принцессы Дианы и принца Чарльза женился на американской актрисе Меган Маркл. Вначале пара проехалась в каретной процессии в сопровождении королевской конницы, а затем процессия направилась вдоль улицы High Street через Windsor Town.