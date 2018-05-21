13:19 21.05.2018 | Культура | Новости
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Брэдли Купер вновь снимется у Клинта Итсвуда

Голливудский актер Брэдли Купер в очередной раз может поработать с Клинтом Иствудом, а точнее в новой картине "Мул". На данный момент Купер всё ещё ведёт переговоры, поэтому точного ответа согласия пока нет.

Брэдли Купер вновь снимется у Клинта Итсвуда

Об этом пишет издание Variety.

Как отмечается, сюжет "Мула" основан на статье, опубликованной в New York Times в 2014 году, которая рассказывала о 90-летнем наркокурьере Лео Шарпе, ветеране Второй мировой войны, работавшем на мексиканский наркокартель. Главный герой был пойман при попытке провезти через границу США 200 фунтов кокаина общей стоимостью 3 млн долларов.

Брэдли Купер недавно закончил съёмки своего дебютного фильма "Звезда родилась" с Леди Гагой в главной роли. Следующим режиссёрским проектом Купера станет байопик о знаменитом композиторе Леонарде Бернстайне.

Стоит добавить, что в 2014 году у Купера и Иствуда вышел фильм "Снайпер", получивший пять номинаций на премию Оскар.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 9 мая на ежегодном международном Каннском кинофестивале во Франции прошел премьерный показ кинокартины "Донбасс" украинского режиссера Сергея Лозницы, которая возьмет участие в одной из конкурсных сценариев мероприятия.


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