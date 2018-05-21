Бейонсе ошеломила своих поклонников новой покупкой

Об этом сообщает издание W Magazine.

Как отмечается, церковь была построена еще в 1900 году, однако вот уже несколько лет не использовалась по назначению. Площадь здания составляет около 700 квадратных метров.

Известно, что несколько недель назад в церкви Бейонсе прошла первая служба, которая собрала около 900 прихожан.

Пользователи Сети высказали мнение, что возможно певица сама будет петь литургии. Однако Бейонсе пока покупку не комментирует.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", накануне в украинской столице состоялась пресс-конференция Melovin’a, который несколько дней назад представлял Украину на Евровидении 2018. Певец поделился своими впечатлениями об участии в международном песенном конкурсе.