Стало известно, кто поведет к алтарю Меган Маркл – ФОТО

Как говорится в сообщении Кенсингтонского дворца, этим мужчиной станет принц Чарльз.

Отмечается, что Мисс Меган Маркл попросила Его королевское высочество принца Уэльского сопровождать ее к алтарю в капелле святого Георгия в день ее свадьбы.

Принц Уэльский рад приветствовать мисс Маркл в королевской семье таким образом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в дизайнерском отделе британской компании по производству автомобилей Mini создали необычную модель хэтчбека Mini Cooper S для свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, которая пройдет 19 мая.