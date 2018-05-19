Стало известно, кто поведет к алтарю Меган Маркл – ФОТО

Совсем скоро состоится свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Известно, что невеста выбрала мужчину, который станет ее посаженым отцом и поведет к алтарю вместо родного папы, который пропустит ее свадьбу.
Как говорится в сообщении Кенсингтонского дворца, этим мужчиной станет принц Чарльз.
Отмечается, что Мисс Меган Маркл попросила Его королевское высочество принца Уэльского сопровождать ее к алтарю в капелле святого Георгия в день ее свадьбы.
Принц Уэльский рад приветствовать мисс Маркл в королевской семье таким образом.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в дизайнерском отделе британской компании по производству автомобилей Mini создали необычную модель хэтчбека Mini Cooper S для свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, которая пройдет 19 мая.
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