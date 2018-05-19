03:00 19.05.2018 | Культура | Новости
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Ди Каприо получил заманчивую роль в фильме Спилберга

Известный американский актер Леонардо Ди Каприо снимется в новом фильме Стивена Спилберга в роли президента США Улисса Гранта. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Ди Каприо получил заманчивую роль в фильме Спилберга

Отмечается, что Улисс Грант являлся 18 президентом США. Помимо актерской роли Ди Каприо также выступит в качестве продюсера фильма. Известно, что его компания Appian Way приобрела права на биографию президента авторства Рона Чернова.

В настоящее время неизвестно, когда стартуют съемки. Стивен Спилберг планирует заняться новым фильмом об Индиане Джонсе, а также ремейком Вестсайдской истории.

Что касается Леонардо Ди Каприо, то он готовится к съемкам в фильме Квентина Тарантино Однажды в Голливуде. В ленте он будет сниматься вместе с Марго Робби и Брэдом Питтом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская художница Ксения Симонова смогла отснять песочный фильм о жизни и деяниях Кузьмы Скрябина. Свою работу женщина выложила на Уoutube. По словам создательницы клипа, раньше сам процесс создания задумывался на совсем другую композицию 


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