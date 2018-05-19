02:00 19.05.2018 | Культура | Новости
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Адель назвали самой богатой британской знаменитостью

Известная британская певица Адель возглавила рейтинг самых богатых британских знаменитостей.

Адель назвали самой богатой британской знаменитостью

Об этом сообщат издание Sunday Times.

Как отмечается, состояние Адель оценили в 190 млн долларов.

Кроме того, не отстает от шикарной жизни, и исполнитель Эд Ширан с капиталом в 108 млн долларов. Тройку самых богатых звезд замыкает Гарри Стайлс с 68 млн долларов.

Кроме того, с меньшим капиталом следуют Найл Хоран с 62 млн долларов и Лиам Пейн с 57 млн долларов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", популярна украинская исполнительница Светлана Тарабарова готовится к самому важному событию всей своей жизни. Так, звезда уже совсем скоро впервые сможет ощутить счастье материнства.


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