Адель назвали самой богатой британской знаменитостью

Об этом сообщат издание Sunday Times.

Как отмечается, состояние Адель оценили в 190 млн долларов.

Кроме того, не отстает от шикарной жизни, и исполнитель Эд Ширан с капиталом в 108 млн долларов. Тройку самых богатых звезд замыкает Гарри Стайлс с 68 млн долларов.

Кроме того, с меньшим капиталом следуют Найл Хоран с 62 млн долларов и Лиам Пейн с 57 млн долларов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", популярна украинская исполнительница Светлана Тарабарова готовится к самому важному событию всей своей жизни. Так, звезда уже совсем скоро впервые сможет ощутить счастье материнства.