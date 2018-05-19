Адель назвали самой богатой британской знаменитостью

Известная британская певица Адель возглавила рейтинг самых богатых британских знаменитостей.
Об этом сообщат издание Sunday Times.
Как отмечается, состояние Адель оценили в 190 млн долларов.
Кроме того, не отстает от шикарной жизни, и исполнитель Эд Ширан с капиталом в 108 млн долларов. Тройку самых богатых звезд замыкает Гарри Стайлс с 68 млн долларов.
Кроме того, с меньшим капиталом следуют Найл Хоран с 62 млн долларов и Лиам Пейн с 57 млн долларов.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", популярна украинская исполнительница Светлана Тарабарова готовится к самому важному событию всей своей жизни. Так, звезда уже совсем скоро впервые сможет ощутить счастье материнства.
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