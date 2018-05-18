В Женеве на аукционе Sotheby's продали голубой бриллиант за 6,7 миллионов долларов

Его цена составила 6,7 миллионов долларов. Как сказано в сообщении аукционного дома, предпродажная оценка составляла 3,6-5,2 миллионов долларов. Торги длились всего четыре минуты, при этом покупатель предпочел сохранить анонимность.

Камень весом 6,16 карата был добыт на известных алмазных приисках Голконда в Индии. Алмаз редкого оттенка был подарен на свадьбу итальянской принцессе Изабелле Фарнезе, когда в 1714 году она стала второй женой короля Испании Филипа V. Затем драгоценность 300 лет передавалась по наследству и становилась собственностью королевских домов Франции, Италии и Австрии.

По информации аукционного дома, камень украшал диадему королевы Франции Марии-Антуанетты.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на торгах аукционного дома Christie's в швейцарской Женеве во вторник вечером, 14 ноября 2017 года, были проданы два уникальных бриллианта. Общая сумма проданных камней составила 48,2 миллионов долларов. Как сообщают местные СМИ, украшение с безупречно чистым бриллиантом весом в 163 карата ушло с молотка за 33,5 миллионов швейцарских франков или 33,7 миллионов долларов.