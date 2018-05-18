В столицу приезжает Элтон Джрн

Об этом сообщается на сайте фонда Елены Пинчук "АНТИСПИД".

Уже в конце мая 2018 года популярный на всей планете музыкальный исполнитель, общественный деятель и основатель благотворительного фонда с целью борьбы со СПИДом, Элтон Джон посетит Украину. Он прибудет в Киев по приглашению Фонда Елены Пинчук.

В ходе его посещения Киева пройдет благотворительная акция "День с Элтоном Джоном", целью которой выступает профилактика и привлечения населения к противостоянию СПИДу в Украине.

Элтон Джон создал свой СПИД-фонд в 1992 году. после смерти от этого заболевания юного друга музыканта Райана Уайта. Миссией фонда –является поддержка самых современных способов лечения болезни и борьба с дискриминацией ВИЧ-инфицированных людей.

Напомним, как ранее сообща "УРА-Информ", руководитель Германии Франк-Вальтер Штайнмайер планирует нанести деловой визит в столицу Украины 29-30 мая 2018 годя для встречи с руководством государства.