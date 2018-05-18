Светлана Тарабарова находится в интересном положении - ФОТО

Популярная украинская исполнительница Светлана Тарабарова готовится к самому важному событию всей своей жизни. Так, звезда уже совсем скоро впервые сможет ощутить счастье материнства.
О своем интересном положении артистка рассказала журналу Viva.
Отметим, что умело подобранные повседневные образы и концертные костюмы помогали Tarabarova скрывать свою беременность на протяжении шести месяцев. К слову, сейчас счастливая девушка вместе с мужем Алексеем Бондарем ждут своего первенца.
"Невозможно передать, что я сейчас чувствую. Во мне бьется новая жизнь, маленькая вселенная! У меня возвышенное настроение и я вдохновлена – пишу почти каждый день! Точно знаю, у моего ребенка большое, чуткое и доброе сердце, потому что новый альбом мы пишем вместе", - призналась звезда украинской эстрады.
Также Тарабарова добавила, что она не собирается делать творческую паузу. Ведь известно, что буквально месяц назад был презентован новый видеоклип на песню "Маніфест". Там в кадре она танцует вместе с балетом, будучи на четвертом месяце беременности.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Великобритании Герцогиня Кембриджская Кейт родила третьего ребенка.
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