Светлана Тарабарова находится в интересном положении - ФОТО

О своем интересном положении артистка рассказала журналу Viva.

Отметим, что умело подобранные повседневные образы и концертные костюмы помогали Tarabarova скрывать свою беременность на протяжении шести месяцев. К слову, сейчас счастливая девушка вместе с мужем Алексеем Бондарем ждут своего первенца.

"Невозможно передать, что я сейчас чувствую. Во мне бьется новая жизнь, маленькая вселенная! У меня возвышенное настроение и я вдохновлена – пишу почти каждый день! Точно знаю, у моего ребенка большое, чуткое и доброе сердце, потому что новый альбом мы пишем вместе", - призналась звезда украинской эстрады.

Также Тарабарова добавила, что она не собирается делать творческую паузу. Ведь известно, что буквально месяц назад был презентован новый видеоклип на песню "Маніфест". Там в кадре она танцует вместе с балетом, будучи на четвертом месяце беременности.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Великобритании Герцогиня Кембриджская Кейт родила третьего ребенка.