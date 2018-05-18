Принц Гарри и Меган Маркл показали, как создается праздничный торт - ФОТО

Об этом свидетельствуют сведения на странице королевской семьи в Twitter.

По предварительной информации, королевская семья выбрала традиционный лимонный свадебный торт с пропиткой из сиропа бузины. Торт будет состоять из нескольких ярусов, покрыт масляным кремом и украшен живыми цветами.

И хотя на снимках видно только один из ярусов будущего торта, уже сейчас можно сделать вывод, что он будет менее помпезным, ежели на свадьбе у принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

"200 лимонов сорта Амальфи, 500 органических яиц, 20 кг сливочного масла, 20 кг муки, 20 кг сахара, 10 бутылок сиропа бузины", - поделились списком ингредиентов на странице Кенсингтонского дворца в Twitter.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Великобритании состоится одна из самых громких свадеб мира Принц Гарри и Меган Маркл. Так, сейчас приготовления к празднику идут полным ходом. Церемонию ждет как королевская семья, так и простые британцы, наблюдатели по всему миру.