15:38 18.05.2018 | Культура | Новости
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Принц Гарри и Меган Маркл показали, как создается праздничный торт - ФОТО

В Сети появились снимки процесса приготовления свадебного торта принца Гарри и Меган Маркл. Соответствующие фотографии журналистам показала американский кондитер Клэр Птак.

Принц Гарри и Меган Маркл показали, как создается праздничный торт - ФОТО

Об этом свидетельствуют сведения на странице королевской семьи в Twitter.

По предварительной информации, королевская семья выбрала традиционный лимонный свадебный торт с пропиткой из сиропа бузины. Торт будет состоять из нескольких ярусов, покрыт масляным кремом и украшен живыми цветами.

И хотя на снимках видно только один из ярусов будущего торта, уже сейчас можно сделать вывод, что он будет менее помпезным, ежели на свадьбе у принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

"200 лимонов сорта Амальфи, 500 органических яиц, 20 кг сливочного масла, 20 кг муки, 20 кг сахара, 10 бутылок сиропа бузины", - поделились списком ингредиентов на странице Кенсингтонского дворца в Twitter.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Великобритании состоится одна из самых громких свадеб мира  Принц Гарри и Меган Маркл. Так, сейчас приготовления к празднику идут полным ходом. Церемонию ждет как королевская семья, так и простые британцы, наблюдатели по всему миру.


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