14:39 18.05.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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MELOVIN рассказал о конфузе с украинским языком на Евровидении 2018 - ВИДЕО

Представлявший на "Евровидении-2018" Украину певец MELOVIN прокомментировал свой языковой конфуз, который произошел с ним во время общения с журналистами на песенном шоу.

MELOVIN рассказал о конфузе с украинским языком на Евровидении 2018 - ВИДЕО

Об этом стало известно из сюжета украинского телеканала.

Отметим, что на конкурсе популярный исполнитель страны исключительно общался с делегациями и прессой на украинском языке. Однако MELOVIN в какой-то момент забыл слово на украинском и обратился за помощью к своему пиар-менеджеру.

Так, спустя некоторое время этот нюанс подхватили представители российской прессы. В связи с этим в стране-агрессоре появились новости с заголовками "Украинский певец опозорился на "Евровидении" и "забыл мову".

"Я учился в украинской школе, с родителями общаюсь очень часто на украинском, просто с какими-то элементами суржика (смесь украинского и русского языков. – Прим. ред.). Но из-за того, что не хватает практики, общения, конечно, ты забываешь какие-то слова, а тем более, напомню, когда ты сидишь и тебя снимает очень много камер", – заявил артист.

Также украинский певец добавил, что в этом мире всем не угодишь. Кроме того, артист заявил, что не нуждается в услугах репетитора и сможет самостоятельно практиковать украинский.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице состоялась пресс-конференция  Melovin’a, который несколько дней назад представлял Украину на Евровидении 2018. Певец поделился своими впечатлениями об участии в международном песенном конкурсе.


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