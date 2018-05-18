16:31 18.05.2018 | Культура | Новости
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Лиам Пейн признался, что не собирается жениться на Шерил Коул - ФОТО

Музыкант и звезда  One Direction Лиам Пейн рассказал о своем отношении к браку и объяснил, почему не хочет жениться на матери своего ребенка Шерил Коул. 

Лиам Пейн признался, что не собирается жениться на Шерил Коул - ФОТО

Об этом артист сообщил эфире шоу The Morning Mash Up на SiriusXM.

Как считает Пейн, он пока не уверен, что ему нужно женится, ведь сначала он хочет посмотреть на отношения со стороны. Кроме того, он сейчас перебывает в комфортном для него положении, покольку быть отцом значит больше всего на свете.  

"Конечно, когда-нибудь в будущем, возможно, мы это сделаем, но не то чтобы для нас это имело прямо-таки огромное значение", - добавил он.

Возможно, и певица со своим бойфрендом согласна – в конце концов, за плечами Шерил и так уже два брака, окончившихся разводами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", популярная украинская исполнительница  Светлана Тарабарова готовится к самому важному событию всей своей жизни. Так, звезда уже совсем скоро впервые сможет ощутить счастье материнства.


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