Актриса "Великолепного века" кардинально изменила внешность – ФОТО

По информации украинских СМИ, причиной тому стала пластика лица.

Так, резкая смена имиджа и внешности звезды стала причиной дискуссий, и едва ли не главной темой для обсуждения в турецких ток-шоу.

Как считает украинский хирург Павла Денищука, такие изменения в облике кинозвезды пошли ей на пользу. Кроме того, позитивно высказалась о внешности Узерли отечественная Роксолана Ольга Сумская.

"Стала красивее и сексуальнее. Я вижу только уколы красоты и они умеренные, мне нравится", - отметила украинская актриса.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известная голливудская актриса Анджелина Джоли потеряла сознание у себя дома, вследствие чего была экстренно госпитализирована.