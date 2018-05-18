03:00 18.05.2018 | Культура | Новости
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Актриса "Великолепного века" кардинально изменила внешность – ФОТО

Всемирно известная актриса Мерьем Узерли, известная по сериалу Великолепный век, кардинально изменила свой образ.

Актриса

По информации украинских СМИ, причиной тому стала пластика лица.

Так, резкая смена имиджа и внешности звезды стала причиной дискуссий, и едва ли не главной темой для обсуждения в турецких ток-шоу.

Как считает украинский хирург Павла Денищука, такие изменения в облике кинозвезды пошли ей на пользу. Кроме того, позитивно высказалась о внешности Узерли отечественная Роксолана Ольга Сумская.

"Стала красивее и сексуальнее. Я вижу только уколы красоты и они умеренные, мне нравится", - отметила украинская актриса.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известная голливудская актриса Анджелина Джоли потеряла сознание у себя дома, вследствие чего была экстренно госпитализирована.


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