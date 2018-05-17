12:50 17.05.2018 | Культура | Новости
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Звезда Голливуда сыграл свадьбу по религиозным буддистским канонам

68-летний голливудский актер Ричард Гир накануне сыграл свадьбу с 35-летней испанской журналисткой Алехандрой Сильве. Так, свадебное торжество было проведено по всем буддистским канонам, 5 мая.

Звезда Голливуда сыграл свадьбу по религиозным буддистским канонам

Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Как отмечается, спустя несколько дней после церемонии бракосочетания молодожены приняли решение устроить праздник в пригороде Нью-Йорка с религиозными свадебными традициями. По этому поводу жених заявил, что он сейчас является самым счастливым человек во Вселенной. Ведь все знают, что иначе и не могло быть, поскольку Алехандра красивая, умная, чувственная, веселая девушка, подчеркнул актер.

В то же время молодая супруга актера также призналась, что преисполнена любви.

"Я умираю от любви… Каждое утро он спрашивает меня: "Что сделает тебя счастливой сегодня? Что может быть более романтичным, чем когда любимый человек воспевает тебя каждый день?", — добавила невеста.

Известно, что Ричард знаком с Алехандрой уже 18 лет. Актер дружил с отцом Алехандры, строительным магнатом Игнасио Сильва. Тогда 17-летняя девушка называла будущего мужа "дядюшка Ричард".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", официальное право трансляции свадьбы британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл получили пять британских телеканалов и интернет-порталов.


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