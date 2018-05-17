В Киеве во время оперы продемонстировали интересный проект о потере слуха

Об этом сообщает официальный сайт Национальной оперы Украины и зрители представления.

Таким способов один из масштабнейших культурных институтов государства поддержал проект "Когда тишина заговорила", посвященного тем, кто теряет слух. Эксперимент стал первопроходным не только для Украины, но и для всей Европы.

Организаторы пояснили зрителям, что они слышали тишину, потому что каждый десятый в этом зале, вероятно, теряет слух и не подозревает об этом. Они подчеркнули, что более трех миллионов населения страны имеют проблемы со слухом. Далее людей призвали проверить свой слух и помогать тем, восприятие которых поглощает тишина.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на планете числится более 466 000 000 людей с инвалидностью по слуху, зотя в 60% случаев этого можно избежать, если вовремя поставить диагноз.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в лондонском театре Old Vic анонсировали премьеру пьесы по мотивам книги, которая повествует об отравлении полонием в Великобритании бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко.