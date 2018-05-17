Сестра Меган Маркл попала в автомобильную аварию

В четверг, 17 мая, сестра американской актрисы и модели Меган Маркл, которая готовится выйти замуж за британского принца Гарри, угораздила в автомобильную аварию. Причиной этому послужил назойливый журналист-фотограф, который пытался сделать снимок Саманты и ее бойфренда.
Об этом сообщают зарубежные СМИ.
Как отмечается, дорожно транспортное происшествие произошло во Флориде на платной автомагистрали.
Так, сначала парень Саманты попытался увернуться от репортера, но врезался в бетонный столб. При этом Саманта ударилась об лобовое стекло и подвернула ногу. В результате самой подняться ей не удалось, так как передвигается девушка в инвалидном кресле. Спутник Саманты экстренно доставил ее в больницу.
К слову, сестра Меган Маркл никак не сможет прилететь на свадьбу, потому как плохо себя чувствует.
Как сообащалось в "УРА-Информ", совсем скоро, а именно, 19 мая, в Великобритании состоится одна из самых громких свадеб мира Принц Гарри и Меган Маркл. Так, сейчас приготовления к празднику идут полным ходом. Церемонию ждет как королевская семья, так и простые британцы, наблюдатели по всему миру.
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