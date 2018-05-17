Киркоров нецензурно выругался в прямом эфире шведского телевидения

Об этом сообщает портал Super.ru.

Отметим, артист во время интервью говорил о за кулисах конкурса в Лиссабоне. Однако во время записи беседы, известный певец встал и попросил людей, которые за кадром создавали шум и мешали ему отвечать на вопросы, пойти куда подальше.

"Извините, пожалуйста, а что за шум? Можно, пожалуйста, не шуршать здесь, *** отсюда уйти и не делать этого? Вы не понимаете, что это все слышно? Спасибо", - сказал Киркоров.

В свою очередь шведский телеканал пустил интервью в эфир вместе с бранью, так как сотрудники, видимо, не смогли адекватно перевести фразу певца, приняв ее за "непереводимую игру слов" и сопроводив субтитрами. В результате шведские телезрители получили возможность смотреть интервью без цензуры.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", накануне в украинской столице состоялась пресс-конференция Melovin’a, который несколько дней назад представлял Украину на Евровидении 2018. Певец поделился своими впечатлениями об участии в международном песенном конкурсе.