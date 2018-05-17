Киркоров нецензурно выругался в прямом эфире шведского телевидения

Народный артист Российской Федерации Филипп Киркоров позволил себе нецензурные выражения во время записи интервью для шведского телевидения.
Об этом сообщает портал Super.ru.
Отметим, артист во время интервью говорил о за кулисах конкурса в Лиссабоне. Однако во время записи беседы, известный певец встал и попросил людей, которые за кадром создавали шум и мешали ему отвечать на вопросы, пойти куда подальше.
"Извините, пожалуйста, а что за шум? Можно, пожалуйста, не шуршать здесь, *** отсюда уйти и не делать этого? Вы не понимаете, что это все слышно? Спасибо", - сказал Киркоров.
В свою очередь шведский телеканал пустил интервью в эфир вместе с бранью, так как сотрудники, видимо, не смогли адекватно перевести фразу певца, приняв ее за "непереводимую игру слов" и сопроводив субтитрами. В результате шведские телезрители получили возможность смотреть интервью без цензуры.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", накануне в украинской столице состоялась пресс-конференция Melovin’a, который несколько дней назад представлял Украину на Евровидении 2018. Певец поделился своими впечатлениями об участии в международном песенном конкурсе.
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