Элтон Джон собрался выступить на королевской свадьбе

Об этом сообщает издание TMZ.

Кок известно, Элтон Джон был очень близким другом принцессы Дианы, погибшей в 1997 году. Кроме того, после ее смерти, артист оказал поддержку ее сыновьям - принцу Уильяму и принцу Гарри.

Также он выступил на похоронах принцессы Дианы, исполнив композицию Candle in the Wind.

Какую композицию Элтон Джон подготовил для светлого торжества семьи, он пока держит в секрете.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", совсем скоро, а именно, 19 мая, в Великобритании состоится одна из самых громких свадеб мира Принц Гарри и Меган Маркл. Так, сейчас приготовления к празднику идут полным ходом. Церемонию ждет как королевская семья, так и простые британцы, наблюдатели по всему миру.