Элтон Джон собрался выступить на королевской свадьбе

Известный британский певец Элтон Джон получил приглашение на выступление большого торжества королевской семьи - свадьбе принца Гарри и Меган Маркл.
Об этом сообщает издание TMZ.
Кок известно, Элтон Джон был очень близким другом принцессы Дианы, погибшей в 1997 году. Кроме того, после ее смерти, артист оказал поддержку ее сыновьям - принцу Уильяму и принцу Гарри.
Также он выступил на похоронах принцессы Дианы, исполнив композицию Candle in the Wind.
Какую композицию Элтон Джон подготовил для светлого торжества семьи, он пока держит в секрете.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", совсем скоро, а именно, 19 мая, в Великобритании состоится одна из самых громких свадеб мира Принц Гарри и Меган Маркл. Так, сейчас приготовления к празднику идут полным ходом. Церемонию ждет как королевская семья, так и простые британцы, наблюдатели по всему миру.
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО
Порошенко посетил праздничные богослужения и поздравил украинцев с Пасхой
Весна пришла: как в Киеве справляются со снежным коллапсом
Масленица-2018: как жители и гости столицы провели невероятный фестиваль блинов