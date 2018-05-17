11:29 17.05.2018 | Культура | Новости
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Элтон Джон собрался выступить на королевской свадьбе

Известный британский певец Элтон Джон получил приглашение на выступление большого торжества королевской семьи - свадьбе принца Гарри и Меган Маркл.

Элтон Джон собрался выступить на королевской свадьбе

Об этом сообщает издание TMZ.

Кок известно, Элтон Джон был очень близким другом принцессы Дианы, погибшей в 1997 году. Кроме того, после ее смерти, артист оказал поддержку ее сыновьям - принцу Уильяму и принцу Гарри.

Также он выступил на похоронах принцессы Дианы, исполнив композицию Candle in the Wind.

Какую композицию Элтон Джон подготовил для светлого торжества семьи, он пока держит в секрете.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", совсем скоро, а именно, 19 мая, в Великобритании состоится одна из самых громких свадеб мира Принц Гарри и Меган Маркл. Так, сейчас приготовления к празднику идут полным ходом. Церемонию ждет как королевская семья, так и простые британцы, наблюдатели по всему миру.


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