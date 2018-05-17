Дзидзьо и Ольгу Цибульскую начали поздравлять с появлением ребенка

Известный певец украинской группы DZIDZIO Михаил Хома, которого больше знают как Дзидзьо, и певица Оля Цибульская поделились с фанатами радостной новостью, написав, что стали родителями Дениса и их можно поздравлять.
Об этом сообщает через Instagram певица под опубликованным фото, на котором артисты сняты с малышом на руках.
Такой же снимок появился и в микроблоге Дзидзьо. Многие фанаты так и не поняли, что именно это было за фото и действительно начали массово поздравлять Хому и Цибульскую с пополнением в семье.
Позже все узнали, что Оля Цибульская и Дзидзьо на самом деле вдвоем стали крестными родителями "музы" группы DZIDZIO, которую называют Надежда. Девять месяцев назад она родила сына Дениса, а звездам предложила стать его крестными родителями.
Знаменитости знакомы уже более 15 лет и это именно Дзидзь уговорил Цибульскую поступить в эстрадно-цирковое училище, вместо медицинского университета. В 2017 году они записали совместную музыкальную работу "Чекаю.Цьом".
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", королевская семья опубликовала фото новорожденного сына принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон.
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