Дзидзьо и Ольгу Цибульскую начали поздравлять с появлением ребенка

Об этом сообщает через Instagram певица под опубликованным фото, на котором артисты сняты с малышом на руках.

Такой же снимок появился и в микроблоге Дзидзьо. Многие фанаты так и не поняли, что именно это было за фото и действительно начали массово поздравлять Хому и Цибульскую с пополнением в семье.

Позже все узнали, что Оля Цибульская и Дзидзьо на самом деле вдвоем стали крестными родителями "музы" группы DZIDZIO, которую называют Надежда. Девять месяцев назад она родила сына Дениса, а звездам предложила стать его крестными родителями.

Знаменитости знакомы уже более 15 лет и это именно Дзидзь уговорил Цибульскую поступить в эстрадно-цирковое училище, вместо медицинского университета. В 2017 году они записали совместную музыкальную работу "Чекаю.Цьом".

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", королевская семья опубликовала фото новорожденного сына принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон.