18:50 17.05.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Дзидзьо и Ольгу Цибульскую начали поздравлять с появлением ребенка

Известный певец украинской группы DZIDZIO Михаил Хома, которого больше знают как Дзидзьо, и певица Оля Цибульская поделились с фанатами радостной новостью, написав, что стали родителями Дениса и их можно поздравлять.

Дзидзьо и Ольгу Цибульскую начали поздравлять с появлением ребенка

Об этом сообщает через Instagram певица под опубликованным фото, на котором артисты сняты с малышом на руках.

Такой же снимок появился и в микроблоге Дзидзьо. Многие фанаты так и не поняли, что именно это было за фото и действительно начали массово поздравлять Хому и Цибульскую с пополнением в семье.

Позже все узнали, что Оля Цибульская и Дзидзьо на самом деле вдвоем стали крестными родителями "музы" группы DZIDZIO, которую называют Надежда. Девять месяцев назад она родила сына Дениса, а звездам предложила стать его крестными родителями.

Знаменитости знакомы уже более 15 лет и это именно Дзидзь уговорил Цибульскую поступить в эстрадно-цирковое училище, вместо медицинского университета. В 2017 году они записали совместную музыкальную работу "Чекаю.Цьом".

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", королевская семья опубликовала фото новорожденного  сына принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. 


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