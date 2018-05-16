Картину Малевича продали за рекордные 85,8 млн долларов - ФОТО

Об этом сообщается на сайте аукционного дома Christie's.

Это новый мировой аукционный рекорд для данного художника за работу, продаваемую повторно. Картина, которую иногда называют "Синий прямоугольник поверх красного луча", была написана в январе 1916 года, вскоре после первой выставки работ под общим названием "Супрематизм".

Первоначально полотно оценивалось в 70 млн. долларов. В 1930-х годах эта и другие работы художника находились в Германии, а позднее стали экспонироваться в музеях Нью-Йорка и Амстердама. В 2008 году картина была возвращена наследникам Малевича, а впоследствии выставлена на аукцион Sotheby's, где ее приобрел неизвестный покупатель, который и стал обладателем почти 86 миллионов долларов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на аукционе Christie's в Нью-Йорке картина "Спаситель мира" Леонардо да Винчи была выставлена за сумму около 100 миллионов долларов.