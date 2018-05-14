В США умерла звезда фильмов о Супермене Марго Киддер

Тело актрисы было найдено возле ее дома, в Ливингстоне, штат Мэриленд. Причина смерти на данный момент не известна.

Как сообщает TMZ со ссылкой на похоронное бюро, актриса умерла в воскресенье, 13 мая.

Марго сыграла главную роль с Кристофером Ривом в 1978 году в фильме "Супермен", а также в трех сиквелах "Супермен 2", "Супермен 3" и "Супермен 4: Борьба за мир". Она продолжала играть в фильмах вплоть до сих пор, исполняя небольшие роли в телешоу и фильмах, а также играла в театре.

По данным издания, актриса страдала биполярным расстройством, из-за чего в 90-х оказалась на улице. Киддер была замужем трижды, с третьим мужем она развелась в 1984 году. У актрисы осталась дочь.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера в возрасте 83 лет умер актер и режиссер, заслуженный артист Грузии Баадур Цуладзе.

Цуладзе родился в Батуми в 1935 году. После окончания в 1961 году режиссерского факультета ВГИКа (Цуладзе - ученик Довженко и Чиаурели) он стал режиссером и актером киностудии "Грузия-фильм".