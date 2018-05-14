Умер известный грузинский актер и режиссер Баадур Цуладзе

Об этом в воскресенье, 13 мая, сообщил киновед Вячеслав Шмыров. При этом он не не уточнил обстоятельства смерти артиста.

Напомним, Цуладзе родился в Батуми в 1935 году. После окончания в 1961 году режиссерского факультета ВГИКа он стал режиссером и актером киностудии "Грузия-фильм".

Артист снялся в таких фильмах, как "Приключения Буратино", "Листопад", "Будьте моим мужем". Всего он исполнил более 90 ролей, а также выступил режиссером десять кинолент.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 25 апреля умер известный украинский актер театра и кино Олег Треповский. Он умер в больнице, куда он был госпитализирован в конце ноября 2017 года. С тех пор о состоянии артиста поступали противоречивые новости: сначала сообщалось, что Табаков болен пневмоний и вскоре выпишется из больницы, позднее стало известно, что ситуация со здоровьем у актера более серьезная – его подключили к аппарату искусственного дыхания, он не может говорить, сохраняя при этом ориентацию в пространстве и времени.