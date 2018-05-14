Данилко прокомментировал победу Израиля и поражение Украины на Евровидение - 2018 - ФОТО, ВИДЕО

Отметим, что 12 мая завершился гранд-финал 63-го международного песенного конкурса Евровидение-2018, где представитель Украины Melovin занял 17 место, а певица из Израиля в этом году победила. В частности, Нетта Барзилай, готовя свой номер, основывалась на выступлении Сердючки, в котором был задор и веселье. Поэтому, скорее всего такая манера ей помогла стать лидером среди других участников на песенном шоу.

"Евровидение это праздник – на него люди приезжают отдыхать. Они не оценивают вокал и ноты", - признался артист.

Однако не смотря на это украинский шоумен и бывший участник Евровидения-2007 Андрей Данилко раскритиковал работу судей нынешнего конкурса.

"В первую очередь, оценки от жюри: непонятно, по каким критериям они оценивают, и почему именно эти люди сидят там. И в этот раз я не понимаю, почему в нашем жюри, например, была Христина Соловей? Скорее, в жюри должны быть люди, которые участвовали в Евровидении или имели к этому конкурсу какое-то отношение. Мне показалось, что существует некое указание вернуть конкурс в Старую Европу из славянской части", - заявил он.

Также по этому поводу Данилко рассказал, что от профессиональных членов жюри 25 стран-участниц Melovin получил оценки лишь от Азербайджана – 6 баллов, и Молдовы – 5 баллов. Таким образом, 17-е место ему обеспечили зрители, которые неплохо его оценили, на 119 баллов, а вот от членов жюри наш артист получил всего 11 баллов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", букмекеры советовали ставить болельщикам ставить на победу представительницы Кипра Элени Фурейри в международном песенном конкурсе Евровидение-2018.