17:15 11.05.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Стала известной оценка выступления Melovin от России - ВИДЕО

Состав жюри Российской Федерации, который определял профессиональные оценки конкурсантам разных стран, дал не большую оценку выступления украинского певца на главном музыкальном всемирном конкурсе Евровидение-2018.

Стала известной оценка выступления Melovin от России - ВИДЕО

Об этом сообщает сайт Евровидения.

За исполнение полуфинальной композиции на Евровидении 2018 украинскому певцу Melovin присудили в общей сложности шесть баллов от всего состава российского судейства.

В составе российского жюри числятся продюсер Яна Рудковская, хореограф Сергей Мандрик, композитор Владимир Матецкий, радиоведущий Алексей Мануйлов и победительница шоу "Голос" Алесандра Воробьева.

На данный момент не известно конкретно каким образом отдавали голоса российские музыкальные эксперты. По данным издания SUPER, полученным от осведомленных источников, вышло узнать сумму отметки, определенной украинскому участнику Melovin. Из 12 возможных баллов судьи отдали артисту половину.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", украинский певец Melovin прошел в финал песенного конкурса Евровидение-2018.


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