Стала известной оценка выступления Melovin от России - ВИДЕО
Состав жюри Российской Федерации, который определял профессиональные оценки конкурсантам разных стран, дал не большую оценку выступления украинского певца на главном музыкальном всемирном конкурсе Евровидение-2018.
В составе российского жюри числятся продюсер Яна Рудковская, хореограф Сергей Мандрик, композитор Владимир Матецкий, радиоведущий Алексей Мануйлов и победительница шоу "Голос" Алесандра Воробьева.
На данный момент не известно конкретно каким образом отдавали голоса российские музыкальные эксперты. По данным издания SUPER, полученным от осведомленных источников, вышло узнать сумму отметки, определенной украинскому участнику Melovin. Из 12 возможных баллов судьи отдали артисту половину.
Обнародованные документы демонстрируют, как тактика российских пропагандистов на Facebook становилась все более утонченной и провокационной на протяжении двух лет до и после президентских выборов в США в 2016 году, сообщает The Wall Street Journal.