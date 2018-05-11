Россияне жестко раскритиковали выступление Юлии Самойловой на Евровидении-2018 - ВИДЕО
Впервые в истории международного песенного конкурса "Евровидения" Россия не смогла пройти в финал. Так, скандальная представительница из России Юлия Самойлова с песней "I Won't Break" не только не получила достаточного количества голосов от жюри и зрителей, но и вызвала волну негодования среди российского населения.
Соответствующие выступление артистки можно посмотреть на официальном YouTube-канале Евровидения-2018.
Пользователи сети гневно раскритиковали выступление вокалистки, отметив, что это было не просто поражение России на Евровидении-2018, а позор.
"Очень плохо. На одном бэк вокале, да и он не особо вытягивает", "Это вполне ожидаемое фиаско, господа...Впервые мне действительно стыдно за свою страну. Ну неужели среди 147 млн россиян не нашлось достойного представителя?!", "Такого позора Россия еще не показывала", - возмущались юзеры.