Melovin прошел в финал Евровидения, Россия впервые не прошла - ФОТО, ВИДЕО
Украинский певец Melovin прошел в финал песенного конкурса Евровидение-2018. Заключительный этап Евровидения состоится 12 мая.
Вместе с тем в рамках второго полуфинала выбраны еще десять финалистов. Всем победителям полуфиналов предстоит встретиться в финале вместе с участниками от стран "большой Пятерки" и страны-хозяйки. Украинский певец Melovin выступит вновь в субботу.
Список лидеров второго полуфинала Евровидения:
Сербия: Sanja Ilić & Balkanika - Nova deca
Молдова: DoReDos - My Lucky Day
Румыния: The Humans - Goodbye
Украина: MELOVIN - Under the Ladder
Швеция: Benjamin Ingrosso - Dance You Off
Австралия: Jessica Mauboy - We Got Love
Норвегия: Alexander Rybak - That'S How You Write АSong
Дания: Rasmussen - Higher Ground
Словения: Lea Sirk - Hvala, ne!
Нидерланды: Waylon - Outlaw in 'Em
Напомним, в число участников, которые проходят в финал автоматически, входят представители Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции. Также участник от страны-хозяйки получает такую привилегию, правда, единоразово.