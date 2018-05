Melovin прошел в финал Евровидения, Россия впервые не прошла - ФОТО, ВИДЕО

Вместе с тем в рамках второго полуфинала выбраны еще десять финалистов. Всем победителям полуфиналов предстоит встретиться в финале вместе с участниками от стран "большой Пятерки" и страны-хозяйки. Украинский певец Melovin выступит вновь в субботу.

Список лидеров второго полуфинала Евровидения:

Сербия: Sanja Ilić & Balkanika - Nova deca

Молдова: DoReDos - My Lucky Day

Румыния: The Humans - Goodbye

Украина: MELOVIN - Under the Ladder

Швеция: Benjamin Ingrosso - Dance You Off

Австралия: Jessica Mauboy - We Got Love

Норвегия: Alexander Rybak - That'S How You Write АSong

Дания: Rasmussen - Higher Ground

Словения: Lea Sirk - Hvala, ne!

Нидерланды: Waylon - Outlaw in 'Em

Напомним, в число участников, которые проходят в финал автоматически, входят представители Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции. Также участник от страны-хозяйки получает такую привилегию, правда, единоразово.

Как сообщал УРА-Информ, в первом полуфинале победили:

Австрия- Сезар Семпсон "Nobody But You"

Эстония- Элина Нечаева "La Forza"

Кипр - Элени Фурейра "Fuego"

Литва- Ева Засимаускайте "When We're Old"

Израиль- Нетта Барзилай "Toy"

Чехия- Миколас Йозеф "Lie to Me"

Болгария- EQUINOX "Bones"

Албания - Евгент Бушпепа "Mall"

Финляндия - Саара Аалто "Monsters"

Ирландия - Райан О’Шонесси "Together"

Финал Евровидения пройдет в португальской столице 12 мая.