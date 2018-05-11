Андрей Данилко похвалил выступление MELOVIN на Евровидении 2018 - ФОТО, ВИДЕО

Как заявил Данилко, он не зря на отборочных турах заступился за молодого исполнителя. Также композитор считает, что второй полуфинал был сильнее, чем первый. Самое стильное выступление для него - это Александр Рыбак. При этом, самое эмоциональное и яркое выступление у MELOVIN’а.

По словам шоумена, главным преимуществом молодого певца среди других стала его уникальность.

"У MELOVIN’а на этом конкурсе свое, абсолютно ни на кого не похожее лицо. Никакие бейонси-шмонси, как у других. Думаю, что у него есть все шансы попасть в ТОП-10, несмотря на то, что букмекеры очень низко его оценивали", - добавил шоумен.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский певец MELOVIN с песней Under The Ladder откроет программу гранд-финала международного песенного конкурса Евровидение-2018 в субботу, 12 мая.