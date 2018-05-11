Андрей Данилко похвалил выступление MELOVIN на Евровидении 2018 - ФОТО, ВИДЕО
Украинский шоумен, член жюри Национального отбора на "Евровидение" Андрей Данилко остался доволен ярким и зрелищным выступлением MELOVIN во втором полуфинале конкурса, по результатам которого украинский артист справедливо имеет право выступать в финале песенного шоу. Об этом сообщает портал "Вести".
Как заявил Данилко, он не зря на отборочных турах заступился за молодого исполнителя. Также композитор считает, что второй полуфинал был сильнее, чем первый. Самое стильное выступление для него - это Александр Рыбак. При этом, самое эмоциональное и яркое выступление у MELOVIN’а.
По словам шоумена, главным преимуществом молодого певца среди других стала его уникальность.
"У MELOVIN’а на этом конкурсе свое, абсолютно ни на кого не похожее лицо. Никакие бейонси-шмонси, как у других. Думаю, что у него есть все шансы попасть в ТОП-10, несмотря на то, что букмекеры очень низко его оценивали", - добавил шоумен.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский певец MELOVIN с песней Under The Ladder откроет программу гранд-финала международного песенного конкурса Евровидение-2018 в субботу, 12 мая.
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