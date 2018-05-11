15:57 11.05.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Андрей Данилко похвалил выступление MELOVIN на Евровидении 2018 - ФОТО, ВИДЕО

Украинский шоумен, член жюри Национального отбора на "Евровидение" Андрей Данилко остался доволен ярким и зрелищным выступлением MELOVIN во втором полуфинале конкурса, по результатам которого украинский артист справедливо имеет право выступать в финале песенного шоу. Об этом сообщает портал "Вести". 

Андрей Данилко похвалил выступление MELOVIN на Евровидении 2018 - ФОТО, ВИДЕО

Как заявил Данилко, он не зря на отборочных турах заступился за молодого исполнителя. Также композитор считает, что второй полуфинал был сильнее, чем первый. Самое стильное выступление для него - это Александр Рыбак. При этом, самое эмоциональное и яркое выступление у MELOVIN’а. 

По словам шоумена, главным преимуществом молодого певца среди других стала его уникальность.

"У MELOVIN’а на этом конкурсе свое, абсолютно ни на кого не похожее лицо. Никакие бейонси-шмонси, как у других. Думаю, что у него есть все шансы попасть в ТОП-10, несмотря на то, что букмекеры очень низко его оценивали", - добавил шоумен.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский певец MELOVIN с песней Under The Ladder откроет программу гранд-финала международного песенного конкурса Евровидение-2018 в субботу, 12 мая. 


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