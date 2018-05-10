Знаменитая модель Victoria’s Secret во второй раз стала мамой

Как сообщает издание People, 35-летняя Миранда Керр и 27-летний Эван Шпигель стали родителями.

Модель Victoria's Secret родила своему возлюбленному сына вечером еще 7 мая. Мальчик, которого назвали Харт, появился на свет в госпитале Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. Инсайдеры из окружения счастливых родителей утверждают, что имя выбрал для сына Эван, назвав его в честь своего дедушки. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо.

Также напомним, что у Миранды Керр есть сын Флинн от брака с актером Орландо Блумом. С Эваном Шпигелем модель узаконила отношения в мае 2017 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", королевская семья опубликовала фото сына принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон.