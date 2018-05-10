15:19 10.05.2018 | Культура | Новости
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Знаменитая модель Victoria’s Secret во второй раз стала мамой

Известная модель Миранда Керр поделилась радостной новостью, котороя связана не с карьерой, как это бывало в последнее время, а о более высоком достижении в жизни. Так, звезда рассказала, что она во второй раз стала мамой. 

Знаменитая модель Victoria’s Secret во второй раз стала мамой

Как сообщает издание People, 35-летняя Миранда Керр и 27-летний Эван Шпигель стали родителями.

Модель Victoria's Secret родила своему возлюбленному сына вечером еще 7 мая. Мальчик, которого назвали Харт, появился на свет в госпитале Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. Инсайдеры из окружения счастливых родителей утверждают, что имя выбрал для сына Эван, назвав его в честь своего дедушки. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо.

Также напомним, что у Миранды Керр есть сын Флинн от брака с актером Орландо Блумом. С Эваном Шпигелем модель узаконила отношения в мае 2017 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", королевская семья опубликовала фото сына принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. 


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