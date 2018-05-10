13:53 10.05.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Владимир Кличко презентует собственную книгу о стратегии развития

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко решил выпустить собственную книгу "Управление вызовами: стратегия прорывного развития".

Владимир Кличко презентует собственную книгу о стратегии развития

Об этом сообщает пресс-служба музейного комплекса в котором состоится презентация.

Отмечается, что мероприятие состоится 30 мая в 19:00 в Киеве в рамках фестиваля "Книжный арсенал", который будет проходить в киевском музее "Мыстецкий арсенал" с 30 мая по 3 июня.

Известно, что в этой книге "Наш Формат", детально описаны 12 принципов, наработанные украинцем на протяжении спортивной карьеры, которые помогут достичь успеха в любом деле.

Кроме того, совсем недавно в начале апреля, бывший боксер получит степень доктора философии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", музыкальный продюсер и рэпер Потап решил попробовать себя в роли писателя и написал книгу для детей. Отмечается, что это первая в его жизни написанная книга, которая ориентирована на детей.


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