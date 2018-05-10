Обнародованы правила голосования на Евровидении для украинцев

Об этом сообщает сайт конкурса.

Отдавать предпочтения во втором полуфинале конкурса доступно с использованием SMS-сообщений или в мобильном приложении Eurovision App. Число SMS с одного номера не должно быть больше 20.

Линии для голосования будут доступны на протяжении 15 минут после окончания всех 18-ти выступлений. Чтобы отдать свой голос, нужно отправить SMS на номер 7766 с текстом: ХХ, где ХХ - порядковый номер участника.

Номера для голосования:

01 - Норвегия, 02 - Румыния, 03 - Сербия, 04 - Сан-Марино, 05 - Дания, 06 - Россия, 07 - Молдова, 08 - Нидерланды, 09 - Австралия, 10 - Грузия, 11 - Польша, 12 - Мальта, 13 - Венгрия, 14 - Латвия, 15 - Швеция, 16 - Черногория, 17 - Словения, 18 - Украина.

Плата за SMS (все сети GSM) на территории Украины равняется пяти грн с НДС. Дополнительный сбор в ПФ - 7,5%. Действие доступно только для совершеннолетних.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", по прогнозам букмекеров представитель Украины MELOVIN на " Евровидении-2018" может войти в тройку лидеров второго полуфинала.