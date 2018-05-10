06:08 10.05.2018 | Культура | Новости
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Обнародованы правила голосования на Евровидении для украинцев

Во втором полуфинале главного всемирного песенного соревнования Евровидение-2018, который будет проходить 10 мая, Украина не вправе голосовать за национального представителя.

Обнародованы правила голосования на Евровидении для украинцев

Об этом сообщает сайт конкурса.

Отдавать предпочтения во втором полуфинале конкурса доступно с использованием SMS-сообщений или в мобильном приложении Eurovision App. Число SMS с одного номера не должно быть больше 20. 

Линии для голосования будут доступны на протяжении 15 минут после окончания всех 18-ти выступлений. Чтобы отдать свой голос, нужно отправить SMS на номер 7766 с текстом: ХХ, где ХХ - порядковый номер участника. 

Номера для голосования: 
01 - Норвегия, 02 - Румыния, 03 - Сербия, 04 - Сан-Марино, 05 - Дания, 06 - Россия, 07 - Молдова, 08 - Нидерланды, 09 - Австралия, 10 - Грузия, 11 - Польша, 12 - Мальта, 13 - Венгрия, 14 - Латвия, 15 - Швеция, 16 - Черногория, 17 - Словения, 18 - Украина.

Плата за SMS (все сети GSM) на территории Украины равняется пяти грн с НДС. Дополнительный сбор в ПФ - 7,5%. Действие доступно только для совершеннолетних.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", по прогнозам букмекеров представитель Украины MELOVIN на " Евровидении-2018" может войти в тройку лидеров второго полуфинала.


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