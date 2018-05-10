MELOVIN поделился эмоциями перед выступлением во втором полуфинале Евровидение-2018

Об этом Бочаров сообщил в своем Instagram и опубликовал фото с репетиции своего конкурсного номера

"Готов к шоу! Уже СЕГОДНЯ! Время бежит скоротечно! А Вы готовы?", - написал украинский певец.

Так, после этого поста, поклонники сразу же начали активно комментировать и поддерживать артиста.

"Удачи! Держим за тебя кулаки. Главное не волнуйся и просто кайфуй", "Лучший! Порви там всех!", "Конечно, готовы! С нетерпением ждем второй полуфинал, будем смотреть всей семьей", – написали фанаты Melovin под публикацией музыканта.

Кроме того, голосовать за украинца обещают многие поклонники творчества Melovin из России: "Если ты готов, то мы точно готовы. Удачи!!! С любовью, из России", – обратились к певцу российские фанаты.

Стоит добавить, что компания William Hill ставит певца на второе место вместе с Молдвою и Швецией среди 18 участников второго полуфинала.

Напомним, как соолбщал ранее "УРА-Информ", популярная украинская певица Alyosha, которая сама принимала участие в Евровидении еще в 2010 году, поведала о шансах MELOVIN на победу. По мнению артистки, в этом году представитель из Украины вряд ли сможет добыть первое место в конкурсе, который проходит в Лиссабоне.