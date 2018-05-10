Голливудскую актрису высмеяли за "старую" внешность - ФОТО

Об этом сообщили недовольные пользователи в своем микроблоге в Twitter. Так, в своем посте они поведали, что знаменитость в свои 53 года выглядит значительно старше. Кроме того, они заявили, что Джессика наверное курит по 40 сигарет в день, если так выглядит.

"Саре Джессике Паркер как будто 89 лет… Я люблю ее стиль, и она всегда хорошо выглядит, но боже мой… Такое ощущение, что у нее обезвоживание и она никогда не принимала витамины", - отметила одна из пользовательниц.

Кстати, бал прошел 7 мая в Нью-Йорке в Метрополитен-музее.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известный американский актер Джонни Депп атаковал менеджера по локациям в ходе съемок криминальной кинокартины-детектива "Лабиринт", где он выступает в главной роли детектива Рассела Пула. В момент происшествия звезда пребывал в состоянии алкогольного опьянения.