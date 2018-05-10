11:58 10.05.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Alyosha рассказала о перспективах MELOVIN на Евровидении 2018

Популярная украинская певица Alyosha, которая сама принимала участие в Евровидении еще в 2010 году, поведала о шансах MELOVIN на победу. По мнению артистки, в этом году представитель из Украины вряд ли сможет добыть первое место в конкурсе, который проходит в Лиссабоне. 

Alyosha рассказала о перспективах MELOVIN на Евровидении 2018

Также Alyosha отметила, что в международном песенном конкурсе есть представители посильнее по сравнению с MELOVIN. В то же время певица назвала своих фаворитов. В частности, ее любимцами оказались представители из Австралии, Бельгии, Швейцарии. Однако больше всего она будет болеть за Швейцарию, потому что эта музыка ближе к ее музыкальным вкусам.

"Честно говоря, мне кажется, что шансов на победу у него нет.  Но все зависит от того, как MELOVIN себя проявит именно на выступлении, поэтому держим за него кулачки", - сказала она в интервью NEWSONE.ua.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по прогнозам букмекеров представитель Украины MELOVIN на "Евровидении-2018" может войти в тройку лидеров второго полуфинала.


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