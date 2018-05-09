06:03 09.05.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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В Каннах начал работу украинский павильон - ФОТО

Во Франции на ежегодном кинематографическом фестивале в Каннах заработал украинский павильон на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет.

В Каннах начал работу украинский павильон - ФОТО

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам кино в Facebook.

Отмечается, что в павильоне страны, который размещается в Village International под номером 102, продемонстрирована общие данные об участниках, состояние и победы кинорынка Украины, профессиональные шансы для кинопроизводства и достоинства совместной работы с украинскими партнерами.

В национальный павильон уже заходили вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, первый секретарь по вопросам культуры посольства Украины во Франции, писательница Ирэна Карпа, а также украинские и иностранные продюсеры. 

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", во Франции 8 мая стартовал ежегодный 71-й по счету Каннский кинофестиваль 2018.


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