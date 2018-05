Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2018", - ВИДЕО

По итогам голосования первого полуфинала прошли следующие страны:

- Австрия - Сезар Семпсон с песней "Nobody But You"

- Эстония - Элина Нечаева с песней "La Forza"

- Кипр - Элени Фурейра с песней "Fuego"

- Литва - Ева Засимаускайте с песней "When We're Old"

- Израиль - Нетта Барзилай с песней "Toy"

- Чехия - Миколас Йозеф с песней "Lie to Me"

- Болгария - EQUINOX с песней "Bones"

- Албания - Евгент Бушпепа с песней "Mall"

- Финляндия - Саара Аалто с песней "Monsters"

- Ирландия - Райан О’Шонесси с песней "Together"

Кстати, известный украинский певец ALEKSEEV, который представлял Белоруссию не смог пройти дальше. Предполагается, что артисту помешало сильное волнение. При этом, многие зрители в комментариях под видео написали, что у него дрожали руки. Этот момент подметили и ведущие шоу.

К слову, в финал не попали конкурсанты из Азербайджана, Исландии, Бельгии, Беларуси, Македонии, Хорватии, Греции, Армении и Швейцарии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представитель от Украины MELOVIN на конкурсе "Евровидение-2018" дал небольшой концерт в фан-зоне музыкального первенства. В частности, которая в этом году разместилась на Террейру-ду-Пасу в Лиссабоне.