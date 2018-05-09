11:13 09.05.2018 | Культура | Новости
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Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2018", - ВИДЕО

Во вторник, 8 мая, в Лиссабоне состоялся первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2018. Так, из 19 участников первого полуфинала песенного конкурса "Евровидения 2018" в финал прошли представители 10 стран.

Названы победители первого полуфинала

По итогам голосования первого полуфинала прошли следующие страны:

- Австрия - Сезар Семпсон с песней "Nobody But You"

- Эстония - Элина Нечаева с песней "La Forza" 

- Кипр - Элени Фурейра с песней "Fuego"

- Литва - Ева Засимаускайте с песней "When We're Old" 

- Израиль - Нетта Барзилай с песней "Toy" 

- Чехия - Миколас Йозеф с песней "Lie to Me"

- Болгария - EQUINOX с песней "Bones" 

- Албания - Евгент Бушпепа с песней "Mall"

- Финляндия - Саара Аалто с песней "Monsters"

- Ирландия - Райан О’Шонесси с песней "Together"

Кстати, известный украинский певец ALEKSEEV, который представлял Белоруссию не смог пройти дальше. Предполагается, что артисту помешало сильное волнение. При этом, многие зрители в комментариях под видео написали, что у него дрожали руки. Этот момент подметили и ведущие шоу. 

К слову, в финал не попали конкурсанты из Азербайджана, Исландии, Бельгии, Беларуси, Македонии, Хорватии, Греции, Армении и Швейцарии. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представитель от Украины MELOVIN на конкурсе "Евровидение-2018" дал небольшой концерт в фан-зоне музыкального первенства. В частности, которая в этом году разместилась на Террейру-ду-Пасу в Лиссабоне.


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