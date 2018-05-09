Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2018", - ВИДЕО
Во вторник, 8 мая, в Лиссабоне состоялся первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2018. Так, из 19 участников первого полуфинала песенного конкурса "Евровидения 2018" в финал прошли представители 10 стран.
По итогам голосования первого полуфинала прошли следующие страны:
- Австрия - Сезар Семпсон с песней "Nobody But You"
- Эстония - Элина Нечаева с песней "La Forza"
- Кипр - Элени Фурейра с песней "Fuego"
- Литва - Ева Засимаускайте с песней "When We're Old"
- Израиль - Нетта Барзилай с песней "Toy"
- Чехия - Миколас Йозеф с песней "Lie to Me"
- Болгария - EQUINOX с песней "Bones"
- Албания - Евгент Бушпепа с песней "Mall"
- Финляндия - Саара Аалто с песней "Monsters"
- Ирландия - Райан О’Шонесси с песней "Together"
Кстати, известный украинский певец ALEKSEEV, который представлял Белоруссию не смог пройти дальше. Предполагается, что артисту помешало сильное волнение. При этом, многие зрители в комментариях под видео написали, что у него дрожали руки. Этот момент подметили и ведущие шоу.
К слову, в финал не попали конкурсанты из Азербайджана, Исландии, Бельгии, Беларуси, Македонии, Хорватии, Греции, Армении и Швейцарии.
Российская делегация накануне открытия песенного конкурса Евровидение-2018 в португальском Лиссабоне в воскресенье, 6 мая, устроила акцию под названием "Бессмертный полк". Участники этого шествия прошлись по улицам с флагами террористических организаций ЛНР и ДНР.
Популярный украинский поп-исполнитель Никита Алексеев (Alekseev) попробует свои силы в международном песенном конкурсе Евровидение-2018 от Беларуси. И не удивительно, поскольку исполнитель очень популярен в этой стране, а получает награды регулярно в России.